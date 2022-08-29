Сделать макет памятник в 3d

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен16 заявок573 просмотра

Задание смотрите в прикреплённом файле

От вас жду сроки и стоимость

3 года назад
fenixpro
Дмитрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vestel
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$45
1 день
Артур с моделированием 3d изделия по заказу справился отлично
Дмитрий заказчик с которым приятно работать

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