Необходимо создать два 3D персонажа, похожих на героев Star Wars, для этикеток жидкостей электронных сигарет. Каждый персонаж будет соответствовать определенному вкусу и цвету жидкости. Важно, чтобы персонажи отличались от оригиналов и имели уникальные визуальные элементы. Укажите стоимость создания одного персонажа, обливаемого жидкостью.