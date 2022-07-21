Сделать сцену на three.js

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки369 просмотров

Необходимо сделать не сложную сцену используя three.js. Вращение 3D модели + реагирование на курсор.

3 года назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Захар
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать 3д модель по фотографии

    Требуется создать 3D-модель по предоставленной фотографии. Работа не сложная, ожидается доступная цена и гибкие сроки выполнения. Подходят фрилансеры с опытом в 3D-графике.

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать тест на вакансию 3D моделлера Nfinite

    Выполните тестовое задание для проверки навыков 3D моделлера для компании Nfinite. Задание подходит для моделлеров PRO и Junior, работающих в 3ds Max и V-Ray. Обратите внимание, что за тестовое задание оплата не предусмотрена.

    3ds Max
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 3d анимация

    Ищется аниматор для создания 3D-роликов в стиле популярных каналов. Модельки для анимации уже подготовлены, возможна долгосрочная работа. Необходимы навыки работы с 3D-графикой и опыт в создании анимации.

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Воспроизвести простую сцену освещения и материала объекта в Blender.

    $5

    Требуется создать файл Blender с простой сценой, включающей объект типа куб. Необходимо воспроизвести настройки угла, силы и типа источника освещения, а также качество поверхности с процедурной текстурой, позволяющей изменять цвет без потери качества материала. Результатом должен стать один файл с настройками.

    Blender
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Game ready модель персонажа + RIG

    Требуется разработка game ready модели персонажа для анимации в Blender. Модель должна иметь риг и текстуры, максимальный поликаунт 25000 треугольников. Стиль - реализм, PBR текстуры разрешения 2048. Персонаж: мужчина 27-30 лет, среднего телосложения, в одежде научного работника конца 80-х. Избегать крайностей и стереотипов.

    Blender
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3d-модель

    $10

    Требуется разработка 3D-модели секционного дивана с плавными формами и переходами. Необходимо внести корректировки в имеющуюся исходную модель в соответствии с предоставленным чертежом.

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перерисовать схему-план квартиры красиво

    $99

    Требуется перерисовать схемы-планировок квартиры, представленные в формате Paint, в более привлекательном и профессиональном виде. Используйте 3D-графику для создания красивых визуализаций, основываясь на примерах, предоставленных во вложении.

    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется 3д моделлер мебели в 3дмакс

    $70

    Ищем 3D-моделлера для создания модели кресла в 3ds Max (желательно 2022) с использованием V-ray 5. Модель должна быть реалистичной и соответствовать размерам и развертке. Допускается разработка в Blender с последующим переводом в Max. Полное ТЗ будет предоставлено после отклика.

    3ds MaxBlender
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    3 года назад