Требуется разработка 3D-модели секционного дивана с плавными формами и переходами. Необходимо внести корректировки в имеющуюся исходную модель в соответствии с предоставленным чертежом.
Game ready модель персонажа + RIG
За качество - соответствующая оплата
Нужна модель игрока + риг + текстуры
Конечный результат - модель готовая к дальнейшей анимации в Blender!
Принцип выбора исполнителя - хорошие работы в портфолио
Максимальный поликаунт - 25000 треугольников
Стиль персонажа - реализм. PBR текстуры разрешения 2048
Максимально качественно
Скелет - стандартный, с учетом пальцев на руках.
Тех. задание по внешности:
Мужчина 27-30 лет, среднего телосложения, недельная щетина.
Лицо обыкновенное(не урод, не красавец, на ваше усмотрение), глаза немного уставшие
Одежда - соответствующая сотруднику научного сообщества времен позднего СССР, конец 80-х.
Рубашка заправлена, рукава закатаны, верхняя пуговица расстегнута
Ремень, брюки(не шаровары), ботинки любые, главное чтобы не глупо смотрелось)
На руке советские часы Ракета, референс приложен
Самое главное - избегайте крайностей и стереотипов.
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