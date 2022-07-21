Game ready модель персонажа + RIG

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок585 просмотров

За качество - соответствующая оплата

Нужна модель игрока + риг + текстуры

Конечный результат - модель готовая к дальнейшей анимации в Blender!

Принцип выбора исполнителя - хорошие работы в портфолио

Максимальный поликаунт - 25000 треугольников

Стиль персонажа - реализм. PBR текстуры разрешения 2048

Максимально качественно

Скелет - стандартный, с учетом пальцев на руках.

Тех. задание по внешности:

Мужчина 27-30 лет, среднего телосложения, недельная щетина.

Лицо обыкновенное(не урод, не красавец, на ваше усмотрение), глаза немного уставшие

Одежда - соответствующая сотруднику научного сообщества времен позднего СССР, конец 80-х.

Рубашка заправлена, рукава закатаны, верхняя пуговица расстегнута

Ремень, брюки(не шаровары), ботинки любые, главное чтобы не глупо смотрелось)

На руке советские часы Ракета, референс приложен

Самое главное - избегайте крайностей и стереотипов.

Blender
3 года назад
DigitalSunset
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