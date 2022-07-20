Ищем 3D-моделлера для создания модели кресла в 3ds Max (желательно 2022) с использованием V-ray 5. Модель должна быть реалистичной и соответствовать размерам и развертке. Допускается разработка в Blender с последующим переводом в Max. Полное ТЗ будет предоставлено после отклика.
Перерисовать схему-план квартиры красиво
Во вложении несколько схем-планировок кваритры в паинт. Нужно их перерисовать красиво, примеры во вложении
#paint #illusrtator #2d #3d
Заявки фрилансеров
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