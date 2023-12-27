Елена Сазанова ElenaSazanovaElenaSazanova
53 годаРоссия/Барнаул
2 года на фриланс-бирже
Была
5 дней назад
Шрифты, леттеринг, буквы, иллюстрации
Рада приветствовать вас на моей страничке!
Мои специализации:
- создание шрифтов;
- кириллизация (русификация) шрифтов;
- леттеринг, типографика, различные надписи для обложек, плакатов, баннеров, упаковки/этикеток;
- логотипы на основе леттеринга и типографики;
- коммерческая и книжная иллюстрации;
- полиграфия;
- различные элементы дизайна: иконки, паттерны и т.п.
Я уважаю своего клиента и его мнение, ответственна и выполняю заказы качественно.
В моем портфолио — только мои работы.
Работаю в разных стилях и с разными инструментами (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate, живые материалы),
как в векторной, так и в растровой графике.
Буду рада сотрудничать!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Алфавиты5 просмотров
- Шрифт Tribute4 просмотра
- Адаптация шрифта (кириллица)7 просмотров
- Шрифт BeMine6 просмотров
- Шрифт Holiday3 просмотра