Шрифты, леттеринг, буквы, иллюстрации

Рада приветствовать вас на моей страничке!

Мои специализации:

- создание шрифтов;

- кириллизация (русификация) шрифтов;

- леттеринг, типографика, различные надписи для обложек, плакатов, баннеров, упаковки/этикеток;

- логотипы на основе леттеринга и типографики;

- коммерческая и книжная иллюстрации;

- полиграфия;

- различные элементы дизайна: иконки, паттерны и т.п.

Я уважаю своего клиента и его мнение, ответственна и выполняю заказы качественно.

В моем портфолио — только мои работы.

Работаю в разных стилях и с разными инструментами (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate, живые материалы),

как в векторной, так и в растровой графике.

Буду рада сотрудничать!