Нужно сделать файл блендера в котором воспроизвести сцену в которой будет простой объект типа куба и пр. Основной смысл - попасть 1 в 1 с углом, силой и типом источника освещения, типом и качеством поверхности. Речь идет процедурной текстуре скорее всего, в которой можно менять будет цвет без изменения качества материала (шероховатость, освещение и тп.) На выходе просто 1 файл блендера с настройками.