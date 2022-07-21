Для того чтобы присоединиться к нашей команде, вам необходимо выполнить тестовое задание. Мы не платим за тестовое задание, потому что это проверка ваших навыков, и нам важно убедиться, что вы можете работать с моделями компании Nfinite.

Моделлер PRO или Моделлер Junior (MESH, PBR) - выбирает сами, после контакта с нами.

Работаем только в 3ds Max & V-Ray