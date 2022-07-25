Разработка конструкции коробки для клавиатуры

$120
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок505 просмотров

Сейчас у наша команда занимается выводом на рынок продукции нового бренда игровой периферии. В ходе работы появилась потребность проработать конструкцию и устройство самой картонной коробки и сделать к ним 3d-модель. Материалы уже подобраны, а дизайн будет делаться нашими силами, поэтому от вас нужна только конструкция. У нас уже есть подобранные референсы - мы видим вашу работу в том, чтобы проанализировать их и сделать нечто подобное.

Вот ссылка https://shrlink.top/NrDwmuFX6

3 года назад
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