Разработка конструкции коробки для клавиатуры

Сейчас у наша команда занимается выводом на рынок продукции нового бренда игровой периферии. В ходе работы появилась потребность проработать конструкцию и устройство самой картонной коробки и сделать к ним 3d-модель. Материалы уже подобраны, а дизайн будет делаться нашими силами, поэтому от вас нужна только конструкция. У нас уже есть подобранные референсы - мы видим вашу работу в том, чтобы проанализировать их и сделать нечто подобное.

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