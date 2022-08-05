Создать 3D модель ювелирного украшения в Rhinoceros

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Завершен4 заявки628 просмотров

Создать 3D модель ювелирного украшения в Rhinoceros. 2 фото + 3Dm модель

3 года назад
denye
54 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$25
1 день
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Заявки фрилансеров

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
ТОП-5
3D-графика
Андрей
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
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Тимофей
 
28 лет
4 года в сервисе
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год назад
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