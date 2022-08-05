Требуется разработать 3D-дизайн для точки по суши. Необходим лишь набросок интерьера, все замеры и фотографии будут предоставлены. Ожидаются идеи по оформлению и расстановке элементов.
Создать 3D модель ювелирного украшения в Rhinoceros
Создать 3D модель ювелирного украшения в Rhinoceros. 2 фото + 3Dm модель
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