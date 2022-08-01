Разработайте дизайн палаточного городка, включая 3-4 варианта экстерьера с верандами и маркизами, а также 2-3 варианта интерьера с размещением мебели и экрана для фильмов. Создайте генплан в 3D. Укажите примерные стоимость и сроки выполнения.