Конвертировать модели в glb для Decentralend

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки298 просмотров

Привет. 

У нас большой объем работ по конвертации моделей для Decentralend.

Мы покупаем паки с различной мебелью, предметами и тд. на стоках. Вам надо брать эти модели отделять от паков, добавлять коллайдеры и сохранять в glb по отдельности. После проверять в самом буилдере, чтоб мы точно получали рабочую модель.

Пока моделей будет 40-60, но может быть и больше в дальнейшем. 

Пишите предложения по стоимости. Если уже работали с таки, будет вообще прекрасно.

3 года назад
aleks887
Рожков 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$120
3 дня
Escrow
Отличная работа, выполнена быстро и качественно, благодарю, рекомендую к сотрудничеству
Все супер. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
Лучший 3D-художник марта
#1
3D-графика
Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад

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