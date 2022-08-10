Привет.

У нас большой объем работ по конвертации моделей для Decentralend.

Мы покупаем паки с различной мебелью, предметами и тд. на стоках. Вам надо брать эти модели отделять от паков, добавлять коллайдеры и сохранять в glb по отдельности. После проверять в самом буилдере, чтоб мы точно получали рабочую модель.

Пока моделей будет 40-60, но может быть и больше в дальнейшем.

Пишите предложения по стоимости. Если уже работали с таки, будет вообще прекрасно.