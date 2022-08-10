Необходимо создать 8 изображений для маркетплейса, используя 3D-графику. Модели и локации должны быть схожи с предоставленным вложением, с белой подставкой. Уделите внимание деталям и качеству визуализации.
Конвертировать модели в glb для Decentralend
Привет.
У нас большой объем работ по конвертации моделей для Decentralend.
Мы покупаем паки с различной мебелью, предметами и тд. на стоках. Вам надо брать эти модели отделять от паков, добавлять коллайдеры и сохранять в glb по отдельности. После проверять в самом буилдере, чтоб мы точно получали рабочую модель.
Пока моделей будет 40-60, но может быть и больше в дальнейшем.
Пишите предложения по стоимости. Если уже работали с таки, будет вообще прекрасно.
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