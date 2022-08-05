3D модель объекта туризма

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок548 просмотров

Пишу проект по созданию отеля в местности Чарын (Чарынский Каньон см в Гугл) в Алматинской области. 

Требуется придумать и прорисовать модель такого отеля + смотровая площадка в 3D с полным внутренним содержанием. Примеры фото в файле 

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