Приложение на Android

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Нужно сделать простое приложение на Android со следующим функционалом

В приложении будет выбор комнат (1, 2, 3). После выбора комнаты мы делаем 

фотографии, которые будут пересылаться на комп основной с Windows. На основном компе может быть развернут веб сервис по типу WAMP или аналогичный и будет запущен роутер с  WiFi. Фотографии будут пересылаться на сервер в соответствующие папки 1, 2, 3. Серверный программист уже есть. От вас только приложение на Android. Возможна также пересылка через Bluetooth. В общем чем проще и дешевле. Сразу присылайте цену и срок.

Android
6 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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