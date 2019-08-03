Вот ссылка на play market Бомбилы API есть и нормально работает (PHP+MySQL) нужно чтобы была версия под iOS нужно дешево - работать буду с человеком который ...
Приложение на Android
Нужно сделать простое приложение на Android со следующим функционалом
В приложении будет выбор комнат (1, 2, 3). После выбора комнаты мы делаем
фотографии, которые будут пересылаться на комп основной с Windows. На основном компе может быть развернут веб сервис по типу WAMP или аналогичный и будет запущен роутер с WiFi. Фотографии будут пересылаться на сервер в соответствующие папки 1, 2, 3. Серверный программист уже есть. От вас только приложение на Android. Возможна также пересылка через Bluetooth. В общем чем проще и дешевле. Сразу присылайте цену и срок.
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