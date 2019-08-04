Создание простого приложения-ярлыка для Android

Приложение должно представлять собой ссылку в быстрых настройках (верхняя шторка, см. приложенный скриншот, пункт "Настройки SIM-карты") на Activity com.android.settings.Settings$SimSettingsActivity .

Приложение не должно иметь иконки в главном меню приложений системы.

Надпись "Настройки SIM-карты" пункта быстрых настроек помимо русского языка должна быть переведена и на английский язык (меняется в зависимости от языка системы).

Иконка приложения для пункта быстрых настроек предоставляется заказчиком (ic_settings_sim.xml).

Приложение не должно запрашивать каких-либо разрешений для работы (за исключением случаев, когда разрешение необходимо для реализации основного функционала приложения). Приложение не должно иметь с своём коде

каких-либо отслеживающих библиотек, лог-сервисов и телеметрии.

Приложение должно корректно функционировать как минимум для операционной системы Android 7.1.2 и выше (за исключением случаев, когда ссылка на Activity не соответсвует com.android.settings.Settings$SimSettingsActivity или

недоступна)

Исполнитель предоставляет собранный apk-пакет приложения и проект приложения в используемой им IDE.