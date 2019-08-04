Мобильное приложения

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Закрытнет заявок101 просмотр

Привет всем!!! Нужно приложение завершить. Т е. Осталось следующее: 1/ серверная часть  с админ панелью 2/ привязать приложение к платежной системе. 3/ опубликовать в Appstor, play market. (Приложения написано на java sript)

Java
6 лет назад
atillas_abas
Атилла Абас 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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