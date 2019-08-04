Требуется создать приложение - каталог изделий с привязкой к карте-схеме. Нашел в древовидном каталоге в соответствующей категории изделие, нажал на него - получил отображение дислокации этого изделия на плане. На начальном этапе нужно построить ...
Мобильное приложение по электронной очереди
Добрый день
мне необходимо создать приложение для сетей салонов красоты
где клиенты могут с помощью приложения записываться на свободное у мастера время.
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