Мобильное приложение по электронной очереди

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Закрыт9 заявок178 просмотров

Добрый день

мне необходимо создать приложение для сетей салонов красоты

где клиенты могут с помощью приложения записываться на свободное у мастера время.

6 лет назад
guest_15649972742936
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров