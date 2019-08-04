Есть сайт ресторана который должен типа как через iframe подгружаться к приложению. Сейчас с помощью кампилятора сделано для андроид: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wSafari_9051818&hl=ru Но там слишком много опций от самого кампилятора. Надо чтобы ...
Приложения для Android платформы
Требуется создать приложение - каталог изделий с привязкой к карте-схеме.
Нашел в древовидном каталоге в соответствующей категории изделие, нажал на него - получил отображение дислокации этого изделия на плане.
На начальном этапе нужно построить ДЕМО-версию приложения для демонстрации заказчику.
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