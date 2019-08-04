Приложения для Android платформы

Требуется создать приложение - каталог изделий с привязкой к карте-схеме.

Нашел в древовидном каталоге в соответствующей категории изделие, нажал на него - получил отображение дислокации этого изделия на плане.

На начальном этапе нужно построить ДЕМО-версию приложения для демонстрации заказчику.