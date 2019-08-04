Приложения для Android платформы

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок173 просмотра

Требуется создать приложение - каталог изделий с привязкой к карте-схеме.

Нашел в древовидном каталоге в соответствующей категории изделие, нажал на него - получил отображение дислокации этого изделия на плане.

На начальном этапе нужно построить ДЕМО-версию приложения для демонстрации заказчику.

Android
6 лет назад
igormanager2010
Игорь Иванов 
44 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

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