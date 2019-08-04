Программист на C/C++

Написать программу на базе проекта проекта с github название «emv-tools» для прохождения оффлайн проверки карт VISA «PAYWAVE», MASTERCARD «PAYPASS» и МИР «Бесконтакт», а также из приложений WALLET(ISO) и STOCARD(Android) на предмет валидности карты только для VISA и MASTERCARD. Проекты, которые должны быть использованы в качестве источника 1. github – «emv-tools» 2 github – «proxmark3» Взаимодействие карты со считывателем и телефона со считывателем обеспечивается бесконтактным способом. Приложение должно быть консольным под ОС Windows, при этом сборка должна быть возможна под ARM. Т.е. не должно быть зависимостей от ОС в части используемых в проекте библиотек на С, единственная зависимая от ОС библиотека это WinSCard.dll для работы со считывателем HID под Windows. Приложение должно выводить на консоль все этапы криптографических вычислений при проверке карты. Валидность карты должна проверяться в режиме оффлайн. Метод проверки должен использоваться в зависимости возможных методов доступных на карте: DDA или SDA. Операция проверки карты должна проходить с использованием вызова GPO(Get processing options). Итогом работы является успешное прохождение программой всех семи вариантов проверки валидности: 1. Карта VISA 2. Карта MASTERCARD 3. Карта МИР 4. Iphone и карта Visa добавленная в Wallet 5. Iphone и карта MASTERCARD добавленная в Wallet 6. Android и карта Visa добавленная в Stocard 7. Android и карта MASTERCARD добавленная в Stocard