Доработки. Сделать серверную часть на firebase

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Закрыт1 заявка190 просмотров

посмотреть проект на андроид по ссылке - задача определить возможно ли сделать серверную часть на firebase?

AndroidFirebase
6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров