stroymontazh

Роман stroymontazh

 
60 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен программист по юнити ios и андройд

    $1200

    Добрый день, нужен программист для реализации доработок для игры на юнити под ios и андройд, задачи разные постоянный, пишите те кто готов прямо щас начать, так же всем любителям халявы . авансы не раздаю, аванс ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Roku

    $10000

    Добрый день, для выполнения задачи и программирования игр, нужен специалист по BrightScript

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Модель в 3Д

    $750

    ЗадачаНужно сделать реалистичную модель в 3Д этой девушки https://www.instagram.com/igeeeeezy/ Примеры реалистичных фотографий моделей по нашей схеме Голова 3D + тело реальной девушки. Инстаграмм страницы таких моделей: ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проект

    Нужно запрограммировать сайт проект на любом движке , прототип проекта тут для ознакомления https://ggay74.axshare.com/#p=gruztaxi https://fw7pud.axshare.com/#p=gruztaxi без аванса, сделали у себя на сервере, показали, мы проверили внесли правки , вы сделали мы оплатили ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • BrightScript

    Добрый день, для выполнения задачи и программирования игр, нужен специалист по BrightScript

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D Model

    Нужно сделать 3d модель человека по фото, качество супер реалистично, что бы не отличить от реального человека, кто может и скок будет стоить? Работа без аванса, высылаете скрины смотрим, если гуд оплачиваем ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Android cordova eclipse roku

    есть игра крестики нолики, сделанная на Construct 2 импортированая на cordova скомпилирована через phone gap , задача эту игру дописать и отредактить в эклипсе под приставку, детально скажу что да как , только тем кто ...

    Android
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеоролик

    $38

    нужно срочно сделать видео ролик 15 сек, все материалы и сценарий в приложении, пишем те кто готов сделать без аванса, начать прямо щас, сроки я думаю у спеца более чем 1 день не займут, если ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подготовить ПКД по электрической части объемно-декоративной конструкци

    $155

    БЕЗ АВАНСА, СДЕЛАЛИ, ВЫСЛАЛИ СКРИН МЫ ОПЛАТИЛИ Необходимо подготовить пакет документации по электрической части ОДК "Лента". Образец высылается по запросу. В приложении ТЗ. От соискателя требуется подготовка документации по тому 2. ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Системный администратор-программист кто работал с GOIP

    $230

    По датам: у меня ещё не всё оборудование настроено, чтобы я мог дать доступы. Предлагаю установить с 12 августа по 12 сентября. Я так понимаю, нужно будет 3 компа: 1) линукс в локалке, подключенный ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проектирование раздел ХС стадия П

    $450

    нужно срочно сделать раздел ХС в стадии П, начать надо прямо щас, пояснительную записку все предоставлю Высылаю АР и ТХ в dwg. Принцип холодоснабжения выберите сами исходя из экономической целесообразности. Вряд ли ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист на C/C++

    $450

    Написать программу на базе проекта проекта с github название «emv-tools» для прохождения оффлайн проверки карт VISA «PAYWAVE», MASTERCARD «PAYPASS» и МИР «Бесконтакт», а также из приложений WALLET(ISO) и STOCARD(Android) на предмет валидности карты только для ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад