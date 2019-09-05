stroymontazh

Добрый день, нужен программист для реализации доработок для игры на юнити под ios и андройд, задачи разные постоянный, пишите те кто готов прямо щас начать, так же всем любителям халявы . авансы не раздаю, аванс ...
- $1200Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10000
Добрый день, для выполнения задачи и программирования игр, нужен специалист по BrightScriptРазработка игр2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $750
ЗадачаНужно сделать реалистичную модель в 3Д этой девушки https://www.instagram.com/igeeeeezy/ Примеры реалистичных фотографий моделей по нашей схеме Голова 3D + тело реальной девушки. Инстаграмм страницы таких моделей: ...3D-графика4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно запрограммировать сайт проект на любом движке , прототип проекта тут для ознакомления https://ggay74.axshare.com/#p=gruztaxi https://fw7pud.axshare.com/#p=gruztaxi без аванса, сделали у себя на сервере, показали, мы проверили внесли правки , вы сделали мы оплатили ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, для выполнения задачи и программирования игр, нужен специалист по BrightScriptРазработка игр1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 3d модель человека по фото, качество супер реалистично, что бы не отличить от реального человека, кто может и скок будет стоить? Работа без аванса, высылаете скрины смотрим, если гуд оплачиваем ...3D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад
есть игра крестики нолики, сделанная на Construct 2 импортированая на cordova скомпилирована через phone gap , задача эту игру дописать и отредактить в эклипсе под приставку, детально скажу что да как , только тем кто ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $38
нужно срочно сделать видео ролик 15 сек, все материалы и сценарий в приложении, пишем те кто готов сделать без аванса, начать прямо щас, сроки я думаю у спеца более чем 1 день не займут, если ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $155
БЕЗ АВАНСА, СДЕЛАЛИ, ВЫСЛАЛИ СКРИН МЫ ОПЛАТИЛИ Необходимо подготовить пакет документации по электрической части ОДК "Лента". Образец высылается по запросу. В приложении ТЗ. От соискателя требуется подготовка документации по тому 2. ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $230
По датам: у меня ещё не всё оборудование настроено, чтобы я мог дать доступы. Предлагаю установить с 12 августа по 12 сентября. Я так понимаю, нужно будет 3 компа: 1) линукс в локалке, подключенный ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $450
нужно срочно сделать раздел ХС в стадии П, начать надо прямо щас, пояснительную записку все предоставлю Высылаю АР и ТХ в dwg. Принцип холодоснабжения выберите сами исходя из экономической целесообразности. Вряд ли ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $450
Написать программу на базе проекта проекта с github название «emv-tools» для прохождения оффлайн проверки карт VISA «PAYWAVE», MASTERCARD «PAYPASS» и МИР «Бесконтакт», а также из приложений WALLET(ISO) и STOCARD(Android) на предмет валидности карты только для ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад