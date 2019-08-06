Создание реферальной программы для мобильного приложения (Objective-C)

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Закрыт5 заявок171 просмотр

Наше мобильное приложение находится в Apple store и предназначено для изучения английского языка. В нем необходимо реализовать реферальную программу (приглашение пользователей по уникальным ссылкам и предоставление подарка за приглашенных) через создание серверной части или использования уже готового сервера, а также залить новую версию приложения. Дополнительная цель - сформировать работу в постоянном формате, так как есть много дополнительных задач, связанных с реализацией других функций и работой с текущимиСтоимость и условия работы оговариваются

6 лет назад
crackofdawn
Андрей 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров