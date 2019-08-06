Переписать JS код существующего сайта (open source) в SPA приложение

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Закрыт1 заявка210 просмотров

Переписать JS код существующего сайта (open source) в SPA приложение 

Используйте React/Vue. 

Детали в файле. 

Работате  у себя на хосте полностью, оплата в конце после того как увижу на вашем хосте

JavaScriptVue.js
6 лет назад
Palavar240898
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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