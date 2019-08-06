Добрый день, имеется приложение на основе aviasales sdk Нужно добавить календарь цен из имеющегося API к результатам поиска. Ссылка 2, ссылка 3 Внешний вид - аналогичный внешнему виду в официальном приложении.
Переписать JS код существующего сайта (open source) в SPA приложение
Переписать JS код существующего сайта (open source) в SPA приложение
Используйте React/Vue.
Детали в файле.
Работате у себя на хосте полностью, оплата в конце после того как увижу на вашем хосте
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