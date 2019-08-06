Приложение для валидации номеров для iOS

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Закрыт2 заявки206 просмотров

Создать приложение для валидации (чекить) базы телефонных номеров под iOS. 

Рабочий алгоритм такой. 

На компьютер под Windows установить эмулятор iOS (по усмотрению) и разработать под него приложение. 

1) Приложение должно записывать базу телефонных номеров из файл. txt в телефонную книгу эмулятора. 

2) Извлекать информацию из книги о наличии у добавленного номера приложения FaceTime . 

3) Таким образом отсортированные номера записывать на выходе в файлы 

FaceTime. txt NoFaceTime. txt 

Конечная цель: существующую базу номеров разделить на те, что установлены на iOS и те, что установлены на Android . 

Если у вас есть свой вариант решения конечной цели, пишите – обсудим. 

Сроки: максимально быстро.

AndroidiOS
6 лет назад
guest_15651632607826
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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