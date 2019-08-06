Нужен разработчик мобильного приложения работающий с этим стеком Back-end Node.js, FireBase, bookshelf Front-end HTML, CSS, Angular 7, JavaScript, TypeScript Mobile Application NativeScript, Angular, TypeScript, FireBase
Приложение для валидации номеров для iOS
Создать приложение для валидации (чекить) базы телефонных номеров под iOS.
Рабочий алгоритм такой.
На компьютер под Windows установить эмулятор iOS (по усмотрению) и разработать под него приложение.
1) Приложение должно записывать базу телефонных номеров из файл. txt в телефонную книгу эмулятора.
2) Извлекать информацию из книги о наличии у добавленного номера приложения FaceTime .
3) Таким образом отсортированные номера записывать на выходе в файлы
FaceTime. txt NoFaceTime. txt
Конечная цель: существующую базу номеров разделить на те, что установлены на iOS и те, что установлены на Android .
Если у вас есть свой вариант решения конечной цели, пишите – обсудим.
Сроки: максимально быстро.
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