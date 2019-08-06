Приложение для валидации номеров для iOS

Создать приложение для валидации (чекить) базы телефонных номеров под iOS.

Рабочий алгоритм такой.

На компьютер под Windows установить эмулятор iOS (по усмотрению) и разработать под него приложение.

1) Приложение должно записывать базу телефонных номеров из файл. txt в телефонную книгу эмулятора.

2) Извлекать информацию из книги о наличии у добавленного номера приложения FaceTime .

3) Таким образом отсортированные номера записывать на выходе в файлы

FaceTime. txt NoFaceTime. txt

Конечная цель: существующую базу номеров разделить на те, что установлены на iOS и те, что установлены на Android .

Если у вас есть свой вариант решения конечной цели, пишите – обсудим.

Сроки: максимально быстро.