Приложение VPN iOS, настроить сервера для впн подключения. Соединение с сервером реализовано через ikev4
Разработчик мобильного приложения работающий с nativescript
Нужен разработчик мобильного приложения работающий с этим стеком
Back-end
Node.js, FireBase, bookshelf
Front-end
HTML, CSS, Angular 7, JavaScript, TypeScript
Mobile Application
NativeScript, Angular, TypeScript, FireBase
Заявки фрилансеров
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