Разработчик мобильного приложения работающий с nativescript

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки499 просмотров

Нужен разработчик мобильного приложения работающий с этим стеком

Back-end

Node.js, FireBase, bookshelf

Front-end

HTML, CSS, Angular 7, JavaScript, TypeScript

Mobile Application

NativeScript, Angular, TypeScript, FireBase

AngularCSSFirebaseHTMLJavaScriptNode.jsTypeScript
6 лет назад
Bookonthego
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров