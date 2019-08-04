Нужно разместить 5 андроид приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка110 просмотров

Нужно разместить 5 андроид приложений  на разных аккаунтах google play разработчика - аккаунты выдаю.

Нужно правильно красиво оформить

Сделать скриншоты приложений и загрузить

Сделать небольшие описания

Требования:

Иметь практический опыт добавления приложений в GP

Android
6 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров