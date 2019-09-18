Добавить календарь цен в приложение

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Завершен2 заявки168 просмотров

Добрый день, имеется приложение на основе aviasales sdk

Нужно добавить календарь цен из имеющегося API к результатам поиска. 

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Внешний вид - аналогичный внешнему виду в официальном приложении

Android
6 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mrcpp
Влад 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
6 лет назад
$150
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mrcpp
Влад 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
6 лет назад