Zennoposter - Ищу умельцев кто может написать шаблон (С# от 3 лет)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки231 просмотр

Написать шаблон отправки, через "снифание" приложения .apk / post\get.

Ваши навыки;

1 - ZennoPoster + C# от 3 лет работы.

2 - Опыт работы с разного рода API. (Есть мануал по работе с нашим API)

3 - Опыт работы с эмуляторами Android. (Nox)

4 - Опыт работы с разного рода сниферами. (burp suite)

Android
6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров