Найти 200 информационных партнеров для конференции

Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры.

Задача:

Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базу

Провести переговоры с потенциальными партнерами с целью обмена информационными услугами

Подготовить информационные и графические материалы для партнеров (предоставляем материалы и фактуру для текстов и изображений)

Отследить исполнения договорных отношений с информационными партнерами

Разместить информацию о конференции в каталогах мероприятий, на специализированных и деловых порталах

Подготовить отчетность по результатам работы

Проект длится 4 месяца. Обучаем и сопровождаем в процессе работы над проектом. К вознаграждению за проект предполагаются доп. бонусы за покупку с каналов инфопартнеров. Отлично подойдет для тех, кто хочет получить интересный кейс в сфере PR.

В отлике на проект указывайте: