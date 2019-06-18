Найти 200 информационных партнеров для конференции

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт1 заявка247 просмотров

Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры.

Задача:

  • Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базу
  • Провести переговоры с потенциальными партнерами с целью обмена информационными услугами
  • Подготовить информационные и графические материалы для партнеров (предоставляем материалы и фактуру для текстов и изображений)
  • Отследить исполнения договорных отношений с информационными партнерами
  • Разместить информацию о конференции в каталогах мероприятий, на специализированных и деловых порталах
  • Подготовить отчетность по результатам работы
Проект длится 4 месяца. Обучаем и сопровождаем в процессе работы над проектом. К вознаграждению за проект предполагаются доп. бонусы за покупку с каналов инфопартнеров. Отлично подойдет для тех, кто хочет получить интересный кейс в сфере PR.

В отлике на проект указывайте:

  • Кратко о себе
  • Есть ли у вас опыт в области информационных партнерств
  • Желаемый уровень оплаты
  • Контакты
5 лет назад
technokrat
Игорь 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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