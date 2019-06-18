Привет. Наша компания работает в сфере услуг (условно - клининг). У нас есть несколько сайтов, у каждого сайта - несколько поддоменов. Каждый поддомен - отдельный проект под регион. Мы принимаем заявку, обрабатываем ее, делаем, получаем ...
Найти 200 информационных партнеров для конференции
Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры.
Задача:
- Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базу
- Провести переговоры с потенциальными партнерами с целью обмена информационными услугами
- Подготовить информационные и графические материалы для партнеров (предоставляем материалы и фактуру для текстов и изображений)
- Отследить исполнения договорных отношений с информационными партнерами
- Разместить информацию о конференции в каталогах мероприятий, на специализированных и деловых порталах
- Подготовить отчетность по результатам работы
В отлике на проект указывайте:
- Кратко о себе
- Есть ли у вас опыт в области информационных партнерств
- Желаемый уровень оплаты
- Контакты
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