Срочно маркетолог, работы на 30 минут.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки171 просмотр

Нужно придумать на сайт 1-2 блока с "водой", не чего рисовать и составлять тексты не нужно. Детально в личку.

До вечера.

6 лет назад
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров