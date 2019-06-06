Написание комментария с ссылкой на англоязычном форуме

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки145 просмотров

Требования к автору:

  • Знание английского языка на уровне intermediate (В1) и выше.
  • Самостоятельный поиск тематических топиков на предоставленных нами сайтах-опросниках/форумах (даётся ключ, по теме которого нужно найти соответствующую тему/вопрос и написать там комментарий).
  • Понимание понятия "анкор" (анкорная/безанкорная ссылка). Не знаете, что это такое, - НЕ БЕРИТЕ, пожалуйста, проект в работу.
  • Опыт в проставлении АНКОРНЫХ ссылок на форумах.
Условия оплаты:

  • Оплачивается проставленная ссылка с комментом, который НЕ СНЕСУТ в течение 3 рабочих дней.
  • В проекте указана стоимость ОДНОГО опубликованного коммента ($1/1 коммент с ссылкой).
6 лет назад
olya_or
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров