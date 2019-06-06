Нужен отчет Top Websites Ranking из сервиса similarweb фильтр для отчета категория+гео пример ссылки https://www.similarweb.com/top-websites/russian-federation/category/games/games
Написание комментария с ссылкой на англоязычном форуме
Требования к автору:
- Знание английского языка на уровне intermediate (В1) и выше.
- Самостоятельный поиск тематических топиков на предоставленных нами сайтах-опросниках/форумах (даётся ключ, по теме которого нужно найти соответствующую тему/вопрос и написать там комментарий).
- Понимание понятия "анкор" (анкорная/безанкорная ссылка). Не знаете, что это такое, - НЕ БЕРИТЕ, пожалуйста, проект в работу.
- Опыт в проставлении АНКОРНЫХ ссылок на форумах.
- Оплачивается проставленная ссылка с комментом, который НЕ СНЕСУТ в течение 3 рабочих дней.
- В проекте указана стоимость ОДНОГО опубликованного коммента ($1/1 коммент с ссылкой).
Заявки фрилансеров
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