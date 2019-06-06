Собрать таблицу блоггеров по ит тематике

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Закрыт2 заявки172 просмотра

Добрый день,  необходимо собрать блоггеров - украина по теме - ИТ , цель задачи - получить таблицу в которой были бы контакты и стоимость рекламы у этих людей , в итоге таблицы

1. ФИО контакта

2. Сайт контакта 

3. Стоимость размещения контакта 

ОЧЕВИДНО что необходимо не просто куча мертвых душ. а живые люди с которыми уже велась беседа и есть подтверждение что рекламу можно дать .. 

предлагайте стоимость за один контакт. Спасибо! 

6 лет назад
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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