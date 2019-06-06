Собрать таблицу блоггеров по ит тематике

Добрый день, необходимо собрать блоггеров - украина по теме - ИТ , цель задачи - получить таблицу в которой были бы контакты и стоимость рекламы у этих людей , в итоге таблицы

1. ФИО контакта

2. Сайт контакта

3. Стоимость размещения контакта

ОЧЕВИДНО что необходимо не просто куча мертвых душ. а живые люди с которыми уже велась беседа и есть подтверждение что рекламу можно дать ..

предлагайте стоимость за один контакт. Спасибо!