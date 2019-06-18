Медиабайер на продукт

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт1 заявка151 просмотр

Привет, Weblancer. 

Делаем продукт в гэмблинг сфере. На данный момент, проект стоит без трафика. Нужен человек, который знает как работать с трафиком, понимает принципы интернет-маркетинга, способен делать анализ площадок и закупать рекламу в объеме. По направлениям: Youtube, Telegram со старта. Подробную информацию по проекту подготовлю заинтересованным. 

По финансовой части все очень гибко и обсуждаемо. 

В отклике, пожалуйста, расскажите о своем опыте.

6 лет назад
r0manvegas
Роман 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров