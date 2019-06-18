Необходимо найти все DDNS сервисы по разным направлениям (американские, европейские и тд.). Укажите свою стоимость и сроки выполнения.
Медиабайер на продукт
Привет, Weblancer.
Делаем продукт в гэмблинг сфере. На данный момент, проект стоит без трафика. Нужен человек, который знает как работать с трафиком, понимает принципы интернет-маркетинга, способен делать анализ площадок и закупать рекламу в объеме. По направлениям: Youtube, Telegram со старта. Подробную информацию по проекту подготовлю заинтересованным.
По финансовой части все очень гибко и обсуждаемо.
В отклике, пожалуйста, расскажите о своем опыте.
Заявки фрилансеров
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