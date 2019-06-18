Нужно придумать на сайт 1-2 блока с "водой", не чего рисовать и составлять тексты не нужно. Детально в личку. До вечера.
Регистрация пользователей
Нужно провести маркетинг кампанию, чтоб на сайте зарегистрировалось 1000 пользователей
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