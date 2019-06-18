Нужно провести маркетинг кампанию, чтоб на сайте зарегистрировалось 1000 пользователей
Организовать сквозную аналитику для сайтов
Привет. Наша компания работает в сфере услуг (условно - клининг). У нас есть несколько сайтов, у каждого сайта - несколько поддоменов. Каждый поддомен - отдельный проект под регион. Мы принимаем заявку, обрабатываем ее, делаем, получаем результат.
Нам нужен человек, который сможет организовать сквозную аналитику от ключевого слова\источника до конкретного финансового результата, чтобы понимать какая реклама работает, а какая нет.
Также необходима консультация по принципам организации сквозной аналитики для дальнейшего использования в других наших проектах.
Все необходимое для работы предоставим (сервера и прочее).
Подробное описание проекта в ТЗ: https://clck.ru/GoGpt
От вас стоимость работы и примерные сроки выполнения (без этого, извините, заявки рассматриваться не будут).
Заявки фрилансеров
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