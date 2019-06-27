Разработать PR-кампанию на 4 месяца

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
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Разработка и участие в 4-месячной PR-кампании для повышения узнаваемости компании и обеспечения информационной представленности в СМИ.

Задача:

  • Разработка и участие в 4-месячной PR-кампании
  • Разработать предложения по повышению лояльности СМИ
  • Сформировать пул лояльных СМИ
  • Переговоры с ведущими СМИ, информационными агентствами, журналистами, блогерами, лидерами мнений, партнерами с целью инициирования публикаций, сюжетов и т.д.
  • Интегрировать бренд в релевантные публикации, инициировать инфоповоды
  • Подготовить и распространить в СМИ пресс-релизы и др. материалы (предоставляем материалы и фактуру для текстов и изображений) на бесплатной и коммерческой основе
  • Контролировать размещения в СМИ
  • Предоставлять ответы на запросы СМИ
  • Организовать для журналистов аккредитацию на мероприятие компании, помочь журналистам в организации пресс-подходов, инициировать интервью с руководителями компании
  • Подготовить отчетность по результатам работы
Проект длится 4 месяца. Выполнять проект можно в удаленно, но необходимо уделение времени на фултайм. Обучаем и сопровождаем в процессе работы над проектом. Подойдет для тех, кто хочет получить интересный кейс в сфере PR.

В отлике указывайте:

  • Кратко о себе
  • Опыт в сфере PR и организации мероприятий
  • Есть ли у вас наработанная база контактов в СМИ?
  • Прикрепите портфолио реализованных проектов (если есть)
  • Прикрепите примеры, написанных вами пресс-релизов (если есть)
  • Желаемый уровень оплаты
  • Контакты
6 лет назад
technokrat
Игорь 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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