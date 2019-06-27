Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры. Задача: Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базуПровести ...
Разработать PR-кампанию на 4 месяца
Разработка и участие в 4-месячной PR-кампании для повышения узнаваемости компании и обеспечения информационной представленности в СМИ.
Задача:
- Разработка и участие в 4-месячной PR-кампании
- Разработать предложения по повышению лояльности СМИ
- Сформировать пул лояльных СМИ
- Переговоры с ведущими СМИ, информационными агентствами, журналистами, блогерами, лидерами мнений, партнерами с целью инициирования публикаций, сюжетов и т.д.
- Интегрировать бренд в релевантные публикации, инициировать инфоповоды
- Подготовить и распространить в СМИ пресс-релизы и др. материалы (предоставляем материалы и фактуру для текстов и изображений) на бесплатной и коммерческой основе
- Контролировать размещения в СМИ
- Предоставлять ответы на запросы СМИ
- Организовать для журналистов аккредитацию на мероприятие компании, помочь журналистам в организации пресс-подходов, инициировать интервью с руководителями компании
- Подготовить отчетность по результатам работы
В отлике указывайте:
- Кратко о себе
- Опыт в сфере PR и организации мероприятий
- Есть ли у вас наработанная база контактов в СМИ?
- Прикрепите портфолио реализованных проектов (если есть)
- Прикрепите примеры, написанных вами пресс-релизов (если есть)
- Желаемый уровень оплаты
- Контакты
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