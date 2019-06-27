Разработать PR-кампанию на 4 месяца

Разработка и участие в 4-месячной PR-кампании для повышения узнаваемости компании и обеспечения информационной представленности в СМИ.

Задача:

Разработка и участие в 4-месячной PR-кампании

Разработать предложения по повышению лояльности СМИ

Сформировать пул лояльных СМИ

Переговоры с ведущими СМИ, информационными агентствами, журналистами, блогерами, лидерами мнений, партнерами с целью инициирования публикаций, сюжетов и т.д.

Интегрировать бренд в релевантные публикации, инициировать инфоповоды

Подготовить и распространить в СМИ пресс-релизы и др. материалы (предоставляем материалы и фактуру для текстов и изображений) на бесплатной и коммерческой основе

Контролировать размещения в СМИ

Предоставлять ответы на запросы СМИ

Организовать для журналистов аккредитацию на мероприятие компании, помочь журналистам в организации пресс-подходов, инициировать интервью с руководителями компании

Подготовить отчетность по результатам работы

Проект длится 4 месяца. Выполнять проект можно в удаленно, но необходимо уделение времени на фултайм. Обучаем и сопровождаем в процессе работы над проектом. Подойдет для тех, кто хочет получить интересный кейс в сфере PR.

В отлике указывайте: