Тематика, прогнозы на спорт, инструменты для анализа футбольных событий, аналитика спортивных событий. Главный критерий отбора репутация что это честный ресурс, а не просто развод. Список найденых ресурсов должен иметь 70%+ ...
Продвижение группы в VK
Требуется специалист по продвижению группы в VK, направление - психотерапия.
ВАЖНО - наличие знаний в области психотерапии и опыта по продвижению подобного вида услуг.
Рассмотрим претендентов с портфолио по указанному направлению, другие рассматривать не будем.
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