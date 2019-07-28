Продвижение группы в VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок593 просмотра

Требуется специалист по продвижению группы в VK, направление - психотерапия. 

ВАЖНО - наличие знаний в области психотерапии и опыта по продвижению подобного вида услуг.

Рассмотрим претендентов с портфолио по указанному направлению, другие рассматривать не будем.

6 лет назад
annakukka
Анна 
42 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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