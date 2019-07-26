Консультация рекламная компания в Фейсбук

Есть действующая рекламная компания. Цель трафик, клик по ссылке. В графе "Результативность" стоит "7", (коэффициент релевантности 9), однако нет заполненных заявок на получение бесплатного кейса. Проверил сайт все работает. Какая может быть еще причина незаполненных форм отправки (форма отправки через Гугл Сайт)?