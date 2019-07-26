Тематика, прогнозы на спорт, инструменты для анализа футбольных событий, аналитика спортивных событий. Главный критерий отбора репутация что это честный ресурс, а не просто развод. Список найденых ресурсов должен иметь 70%+ ...
Консультация рекламная компания в Фейсбук
Есть действующая рекламная компания. Цель трафик, клик по ссылке. В графе "Результативность" стоит "7", (коэффициент релевантности 9), однако нет заполненных заявок на получение бесплатного кейса. Проверил сайт все работает. Какая может быть еще причина незаполненных форм отправки (форма отправки через Гугл Сайт)?
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