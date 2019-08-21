Поделиться ссылкой на сайты. Соц.сигналы на 23 малостраничных сайта

Нужно для 23 малостраничных сайта сделать упоминания- сигналы из соц.сетей (Twitter / Facebook / Vk / Ok и т.д).

На сайте стоит виджет соц.сетей ПОДЕЛИТЬСЯ. Пользователь должен поделиться ссылкой на своей странице соц сети.

ВАЖНО. Регион - РОССИЯ.

Минимум по 20 на каждый сайт, равномерно распределенные с каждой соц.сети.

Итого мин 460 сигналов на все 23 сайта.

Сигналы должны быть сделаны постепенно, на каждый сайт макс. по 10 в день.

То есть за 2 дня в итоге.

Просьба присылать свои цены, из каких соц.сетей и итоговое количество соцсигналов на все сайты.