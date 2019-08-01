Бробот - установка, настройка, сопровождение

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка162 просмотра

Нужен человек, который работает с данной программой. 

Установить, настроить, сопровождать месяц проект от А до Я в трех соц сетях (ВК, ОК, ФБ). 

Добавляться в друзья, переписываться (робот-бот) и потом после 5-10 сообщения попытаться продвинуть сайт (чтоб перешли). 

Просьба писать только если есть опыт с данной программой! Указывайте примерную цену.

6 лет назад
vityak
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров