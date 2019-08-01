Бробот - установка, настройка, сопровождение

Нужен человек, который работает с данной программой.

Установить, настроить, сопровождать месяц проект от А до Я в трех соц сетях (ВК, ОК, ФБ).

Добавляться в друзья, переписываться (робот-бот) и потом после 5-10 сообщения попытаться продвинуть сайт (чтоб перешли).

Просьба писать только если есть опыт с данной программой! Указывайте примерную цену.