Разработать полноценную комплексную SMM-стратегию на 1 год. После провести тестирование гипотез. По окончанию сформировать рекомендации для дальнейшего ведения и развития соц.сетей. Важен стратегический подход к SMM. Не просто постинг, а работа по всем эффективным инструментам ...
Бробот - установка, настройка, сопровождение
Нужен человек, который работает с данной программой.
Установить, настроить, сопровождать месяц проект от А до Я в трех соц сетях (ВК, ОК, ФБ).
Добавляться в друзья, переписываться (робот-бот) и потом после 5-10 сообщения попытаться продвинуть сайт (чтоб перешли).
Просьба писать только если есть опыт с данной программой! Указывайте примерную цену.
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