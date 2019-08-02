Минимальное ведение и или создание групп в сс для ресторана

Минимальное ведение и или создание групп в социальных сетях для ресторана.

Ресторан Mein Herz, файн дайнинг, гости почти все постоянники, всех держим крепко, целуем в губы и ставим свечки в церкви, поэтому особенно заморачиваться с смм нет смысла, тем более, что услуга, которую мы предлагаем относится к роскоши, и играть от количества все одно не получится.

Очень неудобно, что наши группы и сайт выглядят как-то не профессионально. Нужно минимальное ведение, контент мы обеспечим, просто в личной работе с гостями физически нет времени еще заниматься группами, инстаграммами и прочим. Да и не то, чтобы кто-то умел.

Жду ваших предложений, но сразу говорю, что месячный бюджет под это дело ограничен, поэтому ничего великого от вас не потребуется, но и я вам золотые горы не обещаю.