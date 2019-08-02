Дизайнер для оформления групп ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок200 просмотров

Необходимо разработать дизайн для групп ВКонтакте онлайн-школы:

1. Создание обложек, аватарок, макетов для постов и других элементов, необходимых группам ВК;

2. За основу дизайна необходимо взять наш сайт, чтобы группы и сайт выглядели визуально едиными. https://вебинариум.рф/

Ищем человека с аналогичным опытом и хорошим портфолио

Длительность: до сентября. Желательно уложиться в 1,5-2 недели

Оплата: договорная. Ищем профессионалов, готовы платить много.

6 лет назад
khomyakova_chris
Кристина 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров