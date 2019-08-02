Нужно для 23 малостраничных сайта сделать упоминания- сигналы из соц.сетей (Twitter / Facebook / Vk / Ok и т.д). На сайте стоит виджет соц.сетей ПОДЕЛИТЬСЯ. Пользователь должен поделиться ссылкой на своей странице соц сети. ...
Дизайнер для оформления групп ВК
Необходимо разработать дизайн для групп ВКонтакте онлайн-школы:
1. Создание обложек, аватарок, макетов для постов и других элементов, необходимых группам ВК;
2. За основу дизайна необходимо взять наш сайт, чтобы группы и сайт выглядели визуально едиными. https://вебинариум.рф/
Ищем человека с аналогичным опытом и хорошим портфолио
Длительность: до сентября. Желательно уложиться в 1,5-2 недели
Оплата: договорная. Ищем профессионалов, готовы платить много.
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