Разместить анонс мероприятия по медиа ресурсам

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка208 просмотров

Я организовываю мероприятие Industrial IoT UA. http://industrial.iotua.org/

Необходимо найти все возможные медиа ресурсы в украинском сегменте интернета и размещать на них анонсы мероприятия.

6 лет назад
merdekiti
Рысь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров