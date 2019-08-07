Продвижение агроусадьбы

К услугам отдыхающих на усадьбе:

- спортивная площадка, где можно поиграть в любые виды спорта (волейбол,

футбол, баскетбол);

- настольный теннис;

- баня на дровах с обливным ведром;

- 2 крытые беседки для отдыха, мангал;

- стоянка для автомобилей;

- Wi-Fi.

Услуги

Проживание:

двухэтажный гостевой дом с баней.

В цокольном этаже находится парилка, душевая, санузел, комната для

отдыха, спальня, теннисный стол.

На первом этаже - просторная гостиная, 4 спальные комнаты, санузел,

кухня.

На втором этаже - банкетный зал с камином и выходом на балкон.

Бытовая техника и мебель:

караоке, спутниковое TV, музыкальная система, большой телевизор, который

можно использовать для поздравлений и презентаций, Wi-Fi.

Оборудованные всей необходимой техникой, посудой мини-кухни есть на

первом и втором этажах. В спальнях – двухспальные, полуторные кровати,

диван-кровати, кресла-кровати.

Лес/река:

в непосредственной близости к усадьбе расположен лесной массив, недалеко

от дома протекает река

Необходимо создать группы в соцсетях: вк, фейсбук, инстаграмм, одноклассники. А так же разместить информацию на различных рекламных порталах.

1. Какая стоимость за первоначальное заполнение, создание и размещение рекламы?

2. Какая стоимость за продвижение за месяц?