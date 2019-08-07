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Продвижение агроусадьбы
К услугам отдыхающих на усадьбе:
- спортивная площадка, где можно поиграть в любые виды спорта (волейбол,
футбол, баскетбол);
- настольный теннис;
- баня на дровах с обливным ведром;
- 2 крытые беседки для отдыха, мангал;
- стоянка для автомобилей;
- Wi-Fi.
Услуги
Проживание:
двухэтажный гостевой дом с баней.
В цокольном этаже находится парилка, душевая, санузел, комната для
отдыха, спальня, теннисный стол.
На первом этаже - просторная гостиная, 4 спальные комнаты, санузел,
кухня.
На втором этаже - банкетный зал с камином и выходом на балкон.
Бытовая техника и мебель:
караоке, спутниковое TV, музыкальная система, большой телевизор, который
можно использовать для поздравлений и презентаций, Wi-Fi.
Оборудованные всей необходимой техникой, посудой мини-кухни есть на
первом и втором этажах. В спальнях – двухспальные, полуторные кровати,
диван-кровати, кресла-кровати.
Лес/река:
в непосредственной близости к усадьбе расположен лесной массив, недалеко
от дома протекает река
Необходимо создать группы в соцсетях: вк, фейсбук, инстаграмм, одноклассники. А так же разместить информацию на различных рекламных порталах.
1. Какая стоимость за первоначальное заполнение, создание и размещение рекламы?
2. Какая стоимость за продвижение за месяц?
Заявки фрилансеров
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