Натянуть верстку HTML на вордпресс сайт

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок1414 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

я предоставлю говый вордпресс сайт

вестку http://demo9.steelthemes.com/html/corano-v-1.3/ в виде архива HTML

нужно все натянуть

на Елементоре

Сроки и цена

HTML
2 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад