Требуется человек, разбирающийся в работе WordPress и его плагинов

Хочу запустить под рекламу интернет магазин на Wordpress которым давно не занимались. Сделан на Wordpress очень давно (более 10 лет назад) http://suvenirov.com.ua/ Он очень медленно загружается, хотя на момент работы с ним его оптимизировали и отлично все работало. но ...