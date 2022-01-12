Сайт копия на Joomla

Нужно создать и перенести 3 сайта на GRAV CMS как один мультиязычный мультисайт. Сейчас используется Bolt CMS, которая использует тот же шаблонизатор что и GRAV (twig). [list][*]Основной сайт - эти шаблоны берем за основу для всех 3х ...