Сайт копия на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки580 просмотров
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Здравствуйте, если сказать в вкратце необходимо сделать магазин на Joomla

И взять за основу уже имеющийся сайт конкурента.

Joomla
2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад