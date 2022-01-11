Wordpress программист

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок1770 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать ряд задачек на wordpress:

- добавить контент;

- переработать некоторый функционал;

WordPress
2 года назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад