Доработать вебсайт /Joomla/

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок594 просмотра
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Доработать готовый художественный сайт.

Сайт размещен на GoDaddy при использовании Joomla. С перспективой дальнейшего сотрудничества. Желательно художественное образование или врожденное чувство компоновки, баланса и стиля.

Важно: Сроки Качество исполнения

Joomla
2 года назад
guest_16419239252858
2 года в сервисе
Был
2 года назад