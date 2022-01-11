Верстка Wordpress, правки проэктов.

Нужно натянуть верстку на OkayCms, или другой движок магазина. Вёрстка по сути магазина заказа и доставки еды. Адаптировать и натянуть. Жду заявки сроки и сумму
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который поможет натянуть верстку на вордпресс, а также делать правки в существующих проектах.
Хрошое знание html, wordpress jquery
Оплата почасовая
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