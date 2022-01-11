Верстка Wordpress, правки проэктов.

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок1628 просмотров
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Нужен человек который поможет натянуть верстку на вордпресс, а также делать правки в существующих проектах.

Хрошое знание html, wordpress jquery

Оплата почасовая

WordPress
2 года назад
guest_14846996449434
7 лет в сервисе
Был
2 года назад