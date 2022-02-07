Сайты, которые радуют и продают
Меня зовут Евгений Чесноков.
Я создаю сайты, в которых все есть.
Основал команду — http://chesnokit.ru
Клиенты со всех регионов России.
Есть опыт работы как с госструктурами, так и с коммерческими организациями и ИП.
Виды работы c ориентировочными ценами:
- Рекламные баннеры, буклеты, листовки, презентации (~20$)
- Инстаграм-профили (~20$)
- Лендинги (~130$ с 8 блоками)
- Интернет магазины (~250$ главная + каталог + карточка товара + корзина)
- Корпоративные сайты (~130$ за главную с 8 блоками + 20$ за внутреннюю)
- Информационные системы и приложения (~индивидуально)
- Адаптивы (4 разрешения + 50% к стоимости, 2 разрешения + 25% к стоимости)
Могу предложить:
• Разработку сайта "под ключ"
• Полный или частичный редизайн
• Наполнение и техподдержку
• Договор — ИП или частное лицо
Я не знаю, получают ли мои работы какие-то награды, но мои клиенты получают приросты и выгоду. Вы получаете актуальные технологии и студийное качество по цене фриланса.
Мои контакты:
• 7(962)8755659
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Портфолио
- Сайт администрации района31 просмотр
- Сайт МДОБУ23 просмотра
- Сайт "под ключ"26 просмотров
- Студия тренировок23 просмотра
- Сайт базы отдыха16 просмотров
- Сайт администрации города17 просмотров
- Сайт под ключ22 просмотра
- Интернет магазин одежды и обуви26 просмотров
- Интернет магазин14 просмотров
- Интернет магазин18 просмотров
- Сайт под ключ18 просмотров
- Стоматологическая клиника17 просмотров