Сайты, которые радуют и продают

Меня зовут Евгений Чесноков.

Я создаю сайты, в которых все есть.

Основал команду — http://chesnokit.ru

Клиенты со всех регионов России.

Есть опыт работы как с госструктурами, так и с коммерческими организациями и ИП.

Виды работы c ориентировочными ценами:

Рекламные баннеры, буклеты, листовки, презентации (~20$)

Инстаграм-профили (~20$)

Лендинги (~130$ с 8 блоками)

Интернет магазины (~250$ главная + каталог + карточка товара + корзина)

Корпоративные сайты﻿ (~130$ за главную с 8 блоками + 20$ за внутреннюю)

Информационные системы и приложения (~индивидуально)

Адаптивы (4 разрешения + 50% к стоимости, 2 разрешения + 25% к стоимости)

Могу предложить:

• Разработку сайта "под ключ"

• Полный или частичный редизайн

• Наполнение и техподдержку

• Договор — ИП или частное лицо

Я не знаю, получают ли мои работы какие-то награды, но мои клиенты получают приросты и выгоду. Вы получаете актуальные технологии и студийное качество по цене фриланса.

Мои контакты:

• http://wa.me/79628755659

• [email protected]

• 7(962)8755659